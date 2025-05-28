Умер основатель и вокалист группы McCoys Рик Дерринджер

26 мая скончался американский музыкант, выступавший как Рик Дерринджер, певец, гитарист, автор песен и продюсер, лауреат премии "Грэмми". Рик родился в 1947 году в Огайон - ему было 77 лет.

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Группа Дерринджера наиболее известна по хиту Hand on Sloopy - их версия трека, стандарта для гаражных групп, ставшая дебютным синглом коллектива, поднялась до первой строчки чарта в 1965-м. Всего у коллектива было семь песен из "горячей сотни".

Также Дерринджер работал сольно, сотрудничал как сессионщик с Элисом Купером, Синди Лопер, Барброй Стрейзанд, Kiss, Steely Dan и другими. Три года Рик гастролировал с Ринго Старром.

О смерти певца сообщает People со ссылкой на его друга.

Рик умер во Флориде. Рядом была жена. Причина смерти не называется, но известно, что чуть ранее артист перенес операцию.