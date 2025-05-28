Мэр Байкальска призвал не доверять слухам вокруг массового убийства подростков

Мэр Байкальска Василий Темгеневский призвал не доверять слухам вокруг массового убийства подростков, отмечавших день рождение в одном из частных домов.

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«Я прошу вас, уважаемые жители Байкальска... не пользоваться никакими слухами. Идёт расследование данного инцидента, в результате которого будет дана полная и развернутая информация представителями СК», — говорится в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Темгеневского.

Ранее сообщалось, что в Байкальске объявлен трёхдневный траур в связи с убийством подростков.

По последним данным, в результате трагедии погибли пять несовершеннолетних, ещё четверо пострадали, их госпитализировали.