В Минздраве рассказали о состоянии подростков, пострадавших под Иркутском

Четверо подростков находятся на стационарном лечении после нападения в Иркутской области: один находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

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Об этом в среду, 28 мая, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

— Запланирована эвакуация пострадавших на лечение в Областную детскую клиническую больницу в Иркутск, а также проведение теле медицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров, — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на 28 мая. По версии следствия, подросток поссорился с друзьями, после чего убил четверых из их, еще четверых госпитализировали в больницу с ножевыми ранениями. Нападавший погиб в пожаре, который сам и устроил, чтобы скрыть следы преступления. В связи со случившемся объявили трехдневный траур. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Стало известно, что одна из девочек во время расправы притворилась мертвой после того, как мальчик ударил ее ножом. Благодаря этому ей удалось спастись. Другая девочка успела в последний момент выбежать из дома, когда увидела, что мальчик открывает газовый вентиль.