Трёхдневный траур объявили в Байкальске в связи с убийством подростков

Глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский заявил, что в Байкальске объявлен трёхдневный траур в связи с убийством подростков.

«Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, объявляется трёхдневный траур в Байкальском городском поселении — 28, 29 и 30 мая 2025 года», — написал он в своём Telegram.

Ранее источник RT в правоохранительных органах рассказал о возрасте участников трагедии в Байкальске.

Утром 28 мая в СК заявили, что тела пятерых несовершеннолетних были обнаружены в Байкальске Иркутской области после нападения с ножом и последующего поджога одного из частных домов.