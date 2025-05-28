На историка Тамару Эйдельман* завели новое дело

В отношении историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) инициировано очередное уголовное дело по статье о распространении ложных сведений о действиях ВС РФ.

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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

«В отношении Тамары Эйдельман возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")», — прокомментировал представитель силового ведомства.

Как уточняется, поводом для нового обвинения стал материал, размещенный ею в личном Telegram-канале.

Ранее, в апреле 2025 года, Московский городской суд оставил в силе решение о штрафе в размере 50 тысяч рублей, наложенном на историка за дискредитацию армии после ее попытки оспорить вынесенное судебное решение. В декабре 2024 года Эйдельман также получила денежное взыскание в размере 45 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Помимо этого, согласно данным прокуратуры города Москвы, в январе текущего года против нее было возбуждено производство по части 2 статьи 354.1 Уголовного кодекса РФ ("Реабилитация нацизма с использованием Интернета").