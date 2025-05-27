МВД рассказало, как мошенники используют WhatsApp

Мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp, чтобы с этих номеров обзванивать россиян и похищать их средства, не покидая территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Отмечается, что за сдачу в аренду своего аккаунта школьники получают четыре-восемь долларов в час.

«Преступники покупают личность детей, их аккаунты. Такие чаты появляются практически каждый день. На сегодня таких площадок не менее трех тысяч. Общий объем рынка участников перевалил за 100 тысяч человек», — говорится в тексте.

По данным МВД РФ, соучастники мошенников создают в мессенджерах специальные чаты, в которых занимаются активацией арендованных аккаунтов WhatsApp и предоставляют аферистам из Украины возможность обзванивать россиян. В одном из подобных чатов количество участников достигало около пяти тысяч человек.

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От самих школьников, которые хотят зарабатывать от 80 тысяч рублей в месяц на аренде своих аккаунтов, требуется пройти идентификацию, записав видео, где четко видно их лицо и паспорт и проговорить свое ФИО, дату рождения, а также сказать, что они работают «финансовым менеджером». Таким образом несовершеннолетние становятся такими же соучастниками преступления.