В России выявили cлучаи заражения новым коронавирусом

Четыре случая заражения геновариантом коронавируса NB 1.8.1 выявлены на сегодняшний день в России, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ведомства заметила, что геновариант NB 1.8.1 впервые был замечен в Китае в январе 2025 года. Она добавила, что в дальнейшем были зафиксированы случаи инфицирования в Индии и США.

«На сегодняшний день мы выявили его в Российской Федерации. Четыре случая на сегодняшний день инфицирования этим новым геновариантом коронавируса», — уточнила Попова.

Наблюдение за больными показало, заметила глава Роспотребнадзора, что более тяжелым течением он не отличается.

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«Он течет так же, как и обычный сегодняшний период коронавирус, все известные нам геноварианты омикрона. Все наши тест-системы, мы уже все это определили, работают и выявляют новый коронавирус, поэтому пропустить его здесь [в России] нельзя будет», — разъяснила Попова.

По ее словам, специалисты продолжат вести «плотный эпидемиологический геномный надзор».