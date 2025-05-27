Паслер: создание самолета "Байкал" завершат в соответствии с графиком

Работа по созданию легкого самолета "Байкал", которая ведется на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге, будет завершена в соответствии с контрактом, подтвердил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

"Сегодня был на Уральском заводе гражданской авиации, который занимается производством тех самых "Байкалов". <...> Прошел по производству, поговорил с рабочими, посмотрел план, в соответствии с которым работает предприятие. Есть четкое понимание, какие шаги нужно сделать: продолжить программу испытаний, чтобы получить сертификат в установленные сроки госконтракта, в конце 2026 года. <...> Нет сомнений, что эта работа будет завершена в соответствии с контрактом", - написал Паслер в своем Telegram-канале по итогам посещения предприятия.

Он отметил, что созданием самолета в Екатеринбурге занимаются почти 2,5 тыс. человек. "Мы со своей стороны будем поддерживать и коллектив, и производство", - добавил Паслер.

14 мая технический директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Виталий Шорохов сообщил, что программа по созданию легкомоторного пассажирского самолета "Байкал" выполняется в соответствии с графиком, установленным госконтрактом. В Минпромторге РФ отмечали, что эффективность доработок самолета подтверждена, опытно-конструкторские работы по нему продолжатся.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" станет заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2, в нем 9 мест. Крейсерская скорость самолета - до 300 км/ч, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т - 1,5 тыс. км).