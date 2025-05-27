«Я русский!»: Дуров ответил на обвинения в зависимости от госструктур

Основатель Telegram Павел Дуров во время беседы с правозащитником Тором Халворссеном на конференции* в Норвегии, посвященной правам человека, ответил на обвинения касательно его зависимости от той или иной госструктуры. Он заявил, что является «русским и скорее умрет, чем станет чьим-то "активом"», передает «Код Дурова».

© Павел Дуров/ВКонтакте

По мнению Дурова, люди, которые называют его «российским активом» ничего не знают о его жизненном пути и о том, какую роль «ВКонтакте» и Telegram сыграли в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе. В частности, он напомнил об эпидемии COVID 19, движении Black Lives Matter и различных митингах, которые защищал мессенджер.

«Я русский! И я скорее лучше умру, чем стану чьим-то "активом"», — сказал основатель Telegram.

Суд во Франции не разрешил Дурову выезжать за пределы страны

Дуров добавил, что те, кто обвиняет его в сотрудничестве с российскими силовиками, мыслят «однобоко» в понятии «свободы слова».

*организована международной организацией Human Rights House Foundation, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ