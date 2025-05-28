Патриарх Кирилл обратился с призывом к россиянам

В ходе парада московского кадетского движения патриарх Кирилл отметил важность постоянного движения и совершенствования для счастья семьи.

Патриарх подчеркнул, что счастье тесно связано с личной жизнью, и пожелал, чтобы она всегда включала в себя подвиг, подразумевающий не страдания, а развитие и совершенствование, передает ТАСС.

В ходе выступления патриарх Кирилл заявил: «Я хотел бы в первую очередь обратиться к человеческим сердцам, к родителям, супругам, детям, ведь большая часть того, что мы называем счастьем, связана именно с нашей личной жизнью. Дай Бог, чтобы и эта жизнь также включала в себя подвиг. Не тот, который связан со страданиями, и так уже много настрадался наш народ, а тот, что связан с движением, развитием, совершенствованием, без которого действительно не может быть подлинного процветания ни личности, ни семьи, ни общества, ни государства».

Патриарх напомнил, что слова «подвиг» и «движение» имеют один корень, отметив, что прогресс – это и есть движение вперед и вверх, связанное с совершенствованием всех сторон жизни. По мнению предстоятеля РПЦ, подвиг не должен ассоциироваться исключительно с жертвой и самоограничением, а восприниматься как постоянное стремление к развитию.

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