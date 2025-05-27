В Госдуме предложили штрафовать за прогулки в трусах и бикини

Ввести новые штрафы – за прогулки по городу в трусах и бикини – предложил заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. Соответствующую идею он озвучил в беседе с изданием «Абзац».

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По мнению парламентария, изменить поведения людей, которые позволяют появиться себе на улицах города в таком виде, можно только строгими мерами. Для этого, заявил депутат, необходимо ввести дресс-код и штрафы за его нарушение.

«Местные власти не должны стесняться вешать соответствующие объявления для тех, кто своим умом не может дойти до того, что разгуливание в трусах и купальниках по городу не поощряется», – заявил Милонов.

Депутат Госдумы уверен, что такая форма одежды «не соответствует нахождению в городских местах».

Парламентарий также заявил, что люди, которые даже в курортных городах выходят на улицу в купальниках, «имеют крайне низкий культурный уровень». Он заявил, что в таком виде нельзя выходить дальше пляжа.

«И поймите, ваши формы часто очень далеки от совершенства, и если вам кажется, что вы Венера и Аполлон, то это не так. Хотя, знаете, и Венеры, и Аполлоны при нахождении в городе лучше пусть накинут рубашки», – заключил парламентарий.

Ранее Виталий Милонов предложил запретить женщинам разводиться с участниками специальной военной операции (СВО) в период их службы в одностороннем порядке. Соответствующую инициативу он объяснил тем, что данная мера поможет защитить бойцов от женщин, которые выходили замуж не за человека, а за его потенциальные деньги.