Родителям нужно более 3 млн рублей, чтобы обеспечить ребенку финансовое будущее

Россияне в среднем тратят от 10 000 до 30 000 рублей в месяц на одного ребенка

Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, откладывают ли они деньги для своих детей. Выяснилось, что 41% россиян стремятся накопить к 18-летию своего ребёнка более 3 млн рублей, но при этом регулярно откладывают деньги лишь 16% опрошенных.

По результатам опроса, 28% родителей пока не начали копить, но планируют. Ещё 18% делают это время от времени 16% откладывают определённые суммы регулярно. Остальные об этом не задумываются.

Основные ежемесячные расходы на ребёнка — еда, одежда, образование и секции — у 43% родителей составляют от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, не считая крупных покупок. До 10 тысяч тратят 27%, а у 17% участников опроса основные ежемесячные расходы на ребенка составляют более 50 тысяч в месяц. 13% придерживаются рамок от 30 до 50 тысяч.

Наиболее популярные цели накоплений — это образование (48%), помощь в покупке жилья (18%) и формирование стартового капитала (15%). Остальные родители также готовы помогать с крупными тратами в будущем — автомобилем, свадьбой или съемом жилья после окончания учёбы.

Большинство (41%) хотели бы накопить для своего ребёнка не менее 3 000 000 рублей. 26% ставят минимальную планку в 1 миллион рублей, 17% ограничились бы 500 000 тысячами. Остальные предполагают меньшую сумму.

В качестве инструментов сбережений родители чаще всего выбирают банковские вклады (48%) и хранение наличных «под подушкой» (38%). Более современные решения: инвестиции, страхование или пенсионные программы выбирают реже (14%), несмотря на их потенциальную доходность и надежность.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 23 мая 2025 года, охват составил 106 132 интернет-пользователя.