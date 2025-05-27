Умер сыгравший Кроша актер Василий Фунтиков

27 мая в возрасте 62 лет скоропостижно скончался советский российский актер театра, ТВ и кино Василий Фунтиков, член Союза кинематографистов РФ.

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Фунтиков известен главной ролью в серии кинокартин про Кроша - экранизаций книг Анатолия Рыбакова.

Василий Фунтиков родился 5 июля 1962 года в Москве. В 1984-м окончил Высшее театральное училище имени Щукина. Был актером Театра Советской Армии и Московского драматического театра имени Пушкина.

В 1975 году состоялся его дебют в кино - в ленте Марии Муат "Охотник за браконьерами", он сыграл Васю - это главная роль.

В списке работ замечательного артиста три десятка проектов: "Борис Годунов", "Зонтик для новобрачных", "Презумпция невиновности", "Следствие ведут ЗнаТоКи" (дело №22 - "Мафия"), "Будулай, которого не ждут", "Глухарь".

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В роли Кроша, Сергея Крашенинникова, впервые появился в 1980-м - в культовом сериале "Каникулы Кроша", повторив образ в лентах "Неизвестный солдат" и "Воскресенье, половина седьмого".

О смерти артиста только что сообщили его коллеги по Союзу кинематографистов.