Умер сыгравший Кроша актер Василий Фунтиков

На 63-м году жизни скончался актер Василий Фунтиков, сыгравший роль Кроша в фильме режиссера Григория Аронова «Каникулы Кроша». Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

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Причина смерти актера не уточняется.

«Двадцать седьмого мая 2025 года на 63-м году скоропостижно ушел из жизни замечательный актер театра и кино, член Союза кинематографистов РФ, член Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ, член Гильдии актеров кино России Фунтиков Василий Владимирович», — говорится в тексте.

Его похоронят 30 мая на Хованском кладбище.

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Фунтиков родился 5 июля 1962 года в Москве. В 1984 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина. Играл в спектаклях Театра Советской Армии и Московского драматического театра имени Пушкина. В кино Фунтиков дебютировал в 1975 году, снявшись в фильме «Охотник за браконьерами», но известность к нему пришла после роли Кроша в «Каникулах Кроша». В общей сложности на его счету 30 кинокартин, среди которых «Неизвестный солдат», «Воскресенье, половина седьмого», «Презумпция невиновности» и другие.