Михалков: американское кино в России должно быть квотировано

Народный артист России режиссер Никита Михалков считает, что американское кино в России должно быть квотировано. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в ходе Международного кинофестиваля "От всей души" имени Валентины Леонтьевой.

"Я считаю, что американское кино должно быть квотировано, как это сделано во Франции, как это сделано в Китае", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах возвращения фильмов голливудских киностудий в Россию.

Михалков добавил, что в российском кинематографе в последние годы многое изменилось.

"Все думали, что без голливудского кино [в России] кино умрет. Произошла невероятная история, точно так же, как и с экономикой. Люди начали думать о семье, думать, что нужно другим людям, появилось семейное кино", - сказал он.

По мнению режиссера, огромное влияние оказала специальная военная операция.

"Я считаю, что нам СВО Бог послал, потому что мы во многом проснулись. Мы увидели, кто есть кто, что есть что. Пелена стала сходить с глаз", - заявил он.

Михалков подчеркнул, что российский кинематограф в настоящее время занялся поиском смыслов. "Еще в нашем кинематографе не умер тот поиск смыслов, который давно умер в голливудском кино и вообще в европейском кино в принципе. Сегодня "Оскар" перестал быть борьбой художников. Он стал борьбой идеологий", - отметил он.