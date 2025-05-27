МАИ провел первый в России студенческий ИИ-хакатон

Московский авиационный институт (МАИ) устроил первый в России хакатон нового формата, участники должны были показать навыки генеративного программирования и работы с искусственным интеллектом. В мероприятии приняли участие 45 студентов разных вузов, сообщает пресс-служба МАИ.

"Для студентов этот хакатон стал возможностью поработать в новом, набирающем популярность среди крупных компаний, формате. Работу необходимо было выполнить посредством вайб-кодинга - метода, при котором программный код создается при помощи больших языковых моделей и других ИИ-инструментов", - заявила глава IT-центра МАИ, доцент кафедры "Вычислительная математика и программирование" Мария Булакина, чьи слова приводятся в сообщении.

Вайб-кодинг - это подход к разработке программного обеспечения, когда вместо написания кода традиционным способом разработчик формулирует проблему или желаемую функциональность, а ИИ генерирует модель. При этом разработчик остается в роли редактора: проверяет логику, интегрирует разные части системы.

По замыслу организаторов, 15 команд должны были придумать свой сюжет мини-игры, связанный со сценарием какого-либо страхового случая. После этого нужно было определить мотивацию пользователя: бонусы, баллы лояльности, участие в розыгрыше. Затем предстояло реализовать игру с использованием вайб-кодинга, подготовить прототип и представить его жюри. Лучшими были признаны решения команд МАИ и МИСИС.