В Приморье обнаружили погибшего амурского тигра

Тушу амурского тигра заметили на побережье Уссурийского залива близ города Большой Камень в Приморье, сообщает региональное Минприроды в своем Telegram-канале.

"Сегодня на горячую линию охотнадзора поступило сообщение от очевидца о том, что на побережье в районе г. Большой Камень замечена туша погибшего амурского тигра. Животное было выловлено из воды сотрудниками МКУ "Управление по делам ГО и ЧС городского округа Большой Камень", также значимую помощь оказали члены Шкотовской районной общественной организации охотников и рыболовов <…> ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия выехали сотрудники министерства.

На животном видимых повреждений и следов ранений не обнаружено, его тушу отправили на экспертизу для выяснения причины гибели, добавили в Минприроды.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу, его численность на территории России составляет примерно 750 особей.