В Горках Ленинских 1 июня пройдет открытие культурного фестиваля "Каникулы"

Открытие культурного фестиваля "Каникулы" в Музее-заповеднике "Горки Ленинские" пройдет 1 июня. Сама экспозиция будет открыта каждые выходные до 6 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов.

"В первый день лета состоится открытие "Каникул" - нового культурного фестиваля от продюсерской компании Ильи Авербуха, который будет проходить каждые выходные до 6 июля в Горках Ленинских", - говорится в сообщении.

В рамках культурной программы гостей ждут лекции, спектакли, зоны отдыха, спорта и кино, а также вечерний концерт. По словам организаторов, проект призван возродить традицию летнего отдыха в санатории для первых лиц Советского союза, который раньше находился на территории "Горок Ленинских".

На сцене зрителей ждет выступление академии Игоря Крутого, а также группы "Твое далеко" и известных исполнителей Ксении Минаевой и Максима Свободы. Для гостей с детьми подготовлена специальная зона с собственной программой, настольными играми и рисованием. В лектории прочитает отрывки своих произведений актриса Елизавета Арзамасова, а в театральной зоне спектакль "Хорошо, что я такой" представят Мастерская Брусникина совместно с Театром "Практика".