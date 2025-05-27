Российских школьников научат кататься на электросамокате
В российских школах начнут учить правилам обращения с электросамокатами. Соответствующие планы огласили в пресс-службе Минтранса по результатам встречи министра транспорта России Романа Старовойта с вице-спикером Госдумы, главой комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи партии «Единая Россия» Анной Кузнецовой.
Азы вождения электросамоката будут преподавать в рамках всероссийского проекта «Школа безопасного поведения».
«Транспортники не один год принимают участие во всероссийском проекте «Школа безопасного поведения», где детям в том числе рассказывают о правилах поведения на транспорте. Такая работа помогла уберечь не одну детскую жизнь», — поделились в ведомстве.
Помимо правил обращения с СИМ, на уроках будет сделан дополнительный акцент на правилах поведения у железной дороги ввиду растущего уровня детского травматизма.
Ранее в Следственном комитете (СК) предложили ввести водительские удостоверения для управления электросамокатами. Инициативу рассматривают в Госдуме. В ведомстве попросили включить электросамокаты в категорию транспортных средств и распространить понятие «водитель» на лицо, которое использует электросамокат или иное средство индивидуальной мобильности (СИМ).