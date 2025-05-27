Новым почетным гражданам Петербурга вручили знаки отличия

Торжественная церемония вручения знаков отличия "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" состоялась в Ротонде Мариинского дворца в 322-й день рождения города, сообщила пресс-служба губернатора.

Решением законодательного собрания высшей петербургской награды в этом году удостоены три представителя ветеранской общественности - председатель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова, ветеран Великой Отечественной войны Зиновий Меркин, оборонявший Ленинград и воевавший на Курской дуге, на территории Украины, Польши, Румынии и Германии, а также генерал-майор авиации, председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.

"В День рождения Петербурга мы продолжаем важную традицию - чествуем новых почетных граждан нашего города. Тех, кто посвятил ему свою жизнь. В год празднования 80-летия нашей Великой Победы, в Год защитника Отечества избраны новые почетные граждане. Они заслужили это звание всей своей жизнью, своей любовью к городу. Они наша гордость", - привела пресс-служба слова Беглова.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский, члены городского правительства и парламента, а также ранее избранные почетные граждане Санкт-Петербурга.

Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" - высшая награда города, которая присваивается гражданам России при жизни за выдающийся вклад в развитие Санкт-Петербурга, науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества. Среди обладателей звания - президент России Владимир Путин, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.