Первые в России: портал «Рамблер» стал лауреатом премии «AI-ОЛИМП»

Основанием для победы стала эффективная трансформация продукта с интеграцией искусственного интеллекта.

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26 мая 2025 года прошла торжественная церемония награждения премии в области искусственного интеллекта «AI-ОЛИМП» в Москве.

Портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) стал лауреатом премии в номинации «Трансформация года», категории «Медиаплатформы» за успешный перезапуск в первый LLM-портал в России на базе нейросетевого сервиса GigaChat. Он объединяет в себе новостной агрегатор, развлекательные и тематические медиа, полезные для жизни мини-сервисы и почту, и всё это – с применением искусственного интеллекта. Пользователям доступен блок «Картина дня» с самыми важными событиями момента и контекстными подсказками, который ИИ собирает в режиме реального времени, а также предлагает полезный контент и релевантные мини-сервисы, которые облегчают решение повседневных задач.

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»:

«Победа портала — это признание нашей философии, где технологии служат человеку удобным виртуальным помощником. Мы первыми в России начали строить LLM-портал на базе GigaChat, который экономит время пользователей и делает их жизнь удобнее. Наша миссия — не удерживать внимание любой ценой, а давать информацию, которая делает жизнь людей комфортнее, а их время — ценнее. Предстоит еще много перемен, но важно выбрать вектор и не бояться трансформаций даже если рынок еще не сформирован».

В премии приняли участие компании, внедряющие Al-решения для автоматизации, анализа данных и повышения эффективности, исследовательские центры, разрабатывающие прорывные технологии, стартаперы создающие уникальные продукты и сервисы, а также социальные проекты в сфере образования, медицины, экологии и безопасности.

«AI-Олимп» — это престижная премия в сфере искусственного интеллекта, ставшая продолжением и новым этапом развития Премии Digital Leaders. Уже более 10 лет Digital Leaders отмечает лучшие достижения в области цифровизации и онлайн-сервисов, вдохновляющее на большие результаты цифровой трансформации всех сфер жизни, формируя сообщество передовых digital-решений.