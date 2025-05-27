Российские аптеки станут частью системы здравоохранения

Российские аптеки с 1 июня перейдут из сферы торговли в систему здравоохранения. Это изменение статуса позволит фармацевтам получать те же льготы, что и другие медработники.

Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в беседе с РИА Новости. Для населения никаких существенных изменений не произойдет - цены на жизненно важные лекарства останутся под государственным контролем.

Новый статус подчеркивает важную роль фармацевтов в сохранении здоровья граждан.