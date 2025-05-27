Шансы отправки Калюжного на СВО оценили

Актер Глеб Калюжный, известный по роли в сериале «Вампиры средней полосы», при желании сможет отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом Иван Соловьев в интервью aif.ru.

По его словам, призванный на срочную службу в армию Калюжный не сможет попасть на СВО в качестве солдата-срочника. Однако он может подписать контракт.

«В зону СВО призывников не отправляют. Чтобы туда попасть, он должен сначала получить военно-учетную специальность, а затем уже кем-то туда идти служить, управлять военной техникой, например», — заявил Соловьев.

Спикер добавил, что контракт с Минобороны России можно заключить уже через месяц несения военной службы.

Ранее Глеб Калюжный отправился в призывной пункт в Москве. Он заявил, что хотел бы попасть в элитные войска.