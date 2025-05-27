Минпросвещения введет показы художественных фильмов в школах с 1 сентября
С 2025/2026 учебного года в российских школах начнут проводиться показы художественных фильмов, которые будут посвящены истории, литературе и другим предметам. Об этом журналистам сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.
«Мы на сегодняшний день также формируем повестку, связанную с художественными фильмами, которые будут не только посвящены предмету истории, но и литературе и многим другим предметам. С 1 сентября 2025 года, в новом учебном году, мы также введем их в учебную программу», – сказала Колударова.
Замминистра отметила, что также ведется подготовка списка художественной литературы для школьных библиотек.
«Мы сейчас работаем не только над новыми учебниками русского языка и литературы, но и в том числе, сейчас как раз работаем над списком художественной литературы, которая должна быть обновлена в наших школьных библиотеках. Мы давно не обращали на это внимания, а очень важно, когда мы говорим о национальной безопасности, мировоззренческом суверенитете знать, что мы читаем, что мы смотрим. Поэтому все эти рекомендации мы готовим. С 1 сентября 2025 года будем работать уже в обновленном формате с нашими школами», – пояснила Колударова.