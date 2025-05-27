Минпросвещения введет показы художественных фильмов в школах с 1 сентября

С 2025/2026 учебного года в российских школах начнут проводиться показы художественных фильмов, которые будут посвящены истории, литературе и другим предметам. Об этом журналистам сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

«Мы на сегодняшний день также формируем повестку, связанную с художественными фильмами, которые будут не только посвящены предмету истории, но и литературе и многим другим предметам. С 1 сентября 2025 года, в новом учебном году, мы также введем их в учебную программу», – сказала Колударова.

Замминистра отметила, что также ведется подготовка списка художественной литературы для школьных библиотек.