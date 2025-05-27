«Неуважение к окружающим»: в Госдуме выступили против купальников на улицах

Использование пляжной одежды в общественных местах считается проявлением неуважения к окружающим. Об этом заявил «Абзацу» зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Парламентарий считает, что единственный способ повлиять на манеру одеваться у людей, которые позволяют себе неприличный внешний вид, — это ввести строгие правила в отношении одежды и наказывать за их нарушение. Зампред подчеркнул, что «разгуливание» в трусах и купальниках по городу не поощряется, потому что эта форма одежды не соответствует нахождению в городских местах.

«Да, на пляже – пожалуйста, но вне пляжа, будьте любезны, оденьтесь. И поймите, ваши формы часто очень далеки от совершенства, и если вам кажется, что вы Венера и Аполлон, то это не так», — заявил Милонов.

Ранее в России активно обсуждался вопрос о введении дресс-кода для артистов, выступающих на концертах. Министерство культуры Российской Федерации поддержало эту идею, считая, что внешний вид артиста во время выступления является важной составляющей его образа и влияет на восприятие мероприятия зрителями.