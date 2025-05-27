На Подмосковье надвигается «тополиная метель»

Специалисты Мособлпожспаса предупредили жителей Московской области о приближающейся «тополиной метели». В этом сезоне пух начнет летать раньше обычного в связи с малоснежной зимой – это поспособствовало раннему цветению деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.

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Спасатели призывают детей и взрослых отказаться от поджигания пуха – так как он быстро горит и может привести к возникновению серьезных пожаров. Не следует бросать непотушенные окурки, чтобы пух вспыхнул достаточно одной искры.

Особенное внимание к проблеме стоит уделить дачникам. Следует организовать уборку территорий, поливать водой пух, чтобы избежать его быстрого перемещения. Коммунальщиков просят обратить внимание на своевременную уборку и проливку тротуаров, дорог и других мест скопления пуха.