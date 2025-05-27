Более 300 жителей курского приграничья погибли после попытки вторжения ВСУ

Более 300 жителей курского приграничья погибли и свыше 700 человек пострадали после попытки вторжения ВСУ в регион, сообщил прокурор Курской области Алексей Цуканов.

Об этом он рассказал на круглом столе «Курская область — форпост России, сохранение исторической памяти и правды».

«На некогда мирной, процветающей территории нашей области погибли 313 гражданских лиц, всего пострадали 794, включая 26 раненных детей», — цитирует Цуканова ТАСС.

Ранее Следственный комитет России завершил расследование 432 уголовных дел против украинских военных.

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, ущерб от атак украинских войск в регионе оценивается суммарно в 90 млрд рублей.