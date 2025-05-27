В ДНР открыли 24 центра популяризации русского языка и культуры

Сеть центров популяризации русского языка и культуры "Русское слово" пополнилась 17 новыми пространствами в ДНР с начала года, сообщил глава республики Денис Пушилин в День библиотек.

"В 2025 году в ДНР открыты 17 центров популяризации русского языка и культуры "Русское слово". Всего у нас функционируют 24 таких центра с огромным пластом работы, посвященной 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что всего в регионе 339 библиотек, которые работают как культурные, образовательные, интерактивные площадки. С 2023 года по нацпроекту "Культура" появилось шесть модельных библиотек, в этом году их число удвоят. В частности, такие пространства обустроят в Новоазовске, Харцызске, Донецке, Енакиево, Снежном и Мангушском округе.

Вице-премьер региона Лариса Толстыкина отметила, что в библиотеках региона трудятся около 1,3 тыс. сотрудников. "В этот праздничный день хочу пожелать работникам библиотек доброго здоровья, вдохновения, новых ярких идей и проектов, расширения читательской аудитории", - написала Толстыкина в своем Telegram-канале.