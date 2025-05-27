Верховный суд разъяснил применение запрета на арест тяжелобольных лиц

Пленум Верховного суда России разъяснил порядок применения запрета на заключение под стражу лиц с тяжелыми заболеваниями, введенного в УПК РФ с марта 2025 года.

"Таким лицам не нужно проходить соответствующее медицинское освидетельствование [в отличие от действующего порядка изменения меры пресечения в виде содержания под стражей при наличии тяжкого заболевания - прим. ТАСС], достаточно иметь соответствующие медицинские документы", - сообщил на заседании пленума Верховного суда России председатель судебного состава судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Геннадий Иванов, представляя изменения в постановление "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий".

"С учетом того, что частью 2.1 статьи 108 УПК РФ установлен запрет на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого, страдающего тяжелым заболеванием, которое включено в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, утвержденный Правительством РФ, суду следует тщательно проверять представленные медицинские документы, подтверждающие наличие у подозреваемого или обвиняемого такого заболевания", - говорится в разъяснении пленума.

В необходимых случаях суд должен истребовать дополнительные документы и привлекать к участию в рассмотрении ходатайства специалистов, в том числе представителей медицинского учреждения или лиц, выдавших такие документы.

При этом необходимо иметь в виду, подчеркнул пленум, что установленный законом запрет на избрание заключения под стражу действует в отношении лица, страдающего заболеванием независимо от категории преступления, в совершении которого подозревается или обвиняется такое лицо, и независимо от наличия обстоятельств, являющихся основанием для заключения под стражу (подозреваемый не имеет места жительства или места пребывания в РФ; его личность не установлена; им нарушена ранее избранная мера пресечения или он скрылся от следствия или суда).

Пленум Верховного суда включил изменения в постановление о применении судами законодательства о мерах пресечения.