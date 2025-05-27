Пропавшего без вести бойца СВО девять месяцев считали участвующим в боях

В зоне специальной военной операции (СВО) девять месяцев не могли определить статус одного из бойцов. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

К парламентарию обратилась мать военнослужащего. Она рассказала, что после пропажи ее сына без вести в августе 2024 года его продолжали считать участвующим в боевых действиях.

По словам россиянки, однажды она получила в один и тот же день два разных ответа на вопрос о судьбе сына. Согласно одному из них, мужчина вообще не числился в списках. По другому, он продолжал воевать и никуда не пропадал.

В феврале солдату все же был присвоен статус пропавшего без вести, отметил Иванов. При этом официального извещения его близкие так и не получили, указал он.

Ранее стала известна судьба «выгнанного» с СВО бойца. Мужчину выпроводили из зоны боев в Самару, чтобы он сам решил возникший у него вопрос с начислением выплат по линии Минобороны. После обращения в Госдуму солдат получил все положенные ему выплаты.