В России предложили смягчить наказание за наркотические преступления

Верховный суд России предложил смягчить наказание виновным в незаконном обороте наркотиков, а тех, кто впервые попался с запрещенными веществами, вместо колонии отправлять на реабилитацию. На пленум высшей судебной инстанции вынесен законопроект о внесении соответствующих изменений в Уголовный кодекс России, сообщает ТАСС.

Анализ судебной практики за последние 20 лет, на протяжении которых санкции за наркотические преступления только ужесточались, показал необходимость более взвешенного подхода к наказанию тех, кто приобретает или хранит запрещенные вещества для личного употребления. В Верховном суде считают, что их вместо колонии лучше отправлять на лечение от наркозависимости и реабилитацию.

Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков без цели сбыта зачастую совершают наркозависимые граждане, так как именно заболевание толкает их на криминал. Предоставление им возможности избавиться от недуга существенно повлияет на профилактику повторных преступлений.

Исходя из этого Верховный суд предлагает исключить лишение свободы за впервые совершенные деяния, связанные с приобретением, хранением и изготовлением наркотиков, выращивание наркосодержащих растений, выдачу или подделку рецептов на наркотические вещества. Сейчас подобные преступления наказываются лишением свободы до 3 лет. Вместо колонии законопроект предусматривает обязанность пройти лечение от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию.

Кроме того Верховный суд предложил снизить верхние пороги санкций за незаконный оборот наркотиков в крупном и особо крупном размере без цели сбыта с 10 лет до 5 лет и с 15 до 10 лет соответственно.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 23 участникам преступного сообщества дали до 16 лет колонии за незаконную торговлю наркотическими средствами через интернет.