Актёр Калюжный сделал заявление о друзьях перед уходом на срочную службу
Актёр Глеб Калюжный рассказал, что перед уходом на срочную службу больше всего будет скучать по друзьям и работе.
Видео с заявлением Калюжного было опубликовано ТАСС.
«По друзьям, по работе тоже буду скучать. Работа, я надеюсь, по мне не будет скучать», — заявил актёр.
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Григорий Сухов, являющийся агентом актёра Глеба Калюжного, заявил ранее, что артист решил вступить в ряды ВС России и отправиться в зону спецоперации после съёмок в фильме о событиях СВО «Малыш».