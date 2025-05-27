Актёр Глеб Калюжный рассказал, что перед уходом на срочную службу больше всего будет скучать по друзьям и работе.

Видео с заявлением Калюжного было опубликовано ТАСС.

«По друзьям, по работе тоже буду скучать. Работа, я надеюсь, по мне не будет скучать», — заявил актёр.

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Григорий Сухов, являющийся агентом актёра Глеба Калюжного, заявил ранее, что артист решил вступить в ряды ВС России и отправиться в зону спецоперации после съёмок в фильме о событиях СВО «Малыш».