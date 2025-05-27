Стало известно, за что россиян чаще всего штрафуют на работе

Лера Букина

Чаще всего россиян штрафуют за нарушения рабочего распорядка, такие как опоздания, прогулы, отклонения от графика, несоблюдение правил техники безопасности и некачественное выполнение трудовых функций (доля опрошенных оценивается в 57%). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Стало известно, за что россиян чаще всего штрафуют на работе
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На второй строчке — ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей (40%). За нарушение техники безопасности взыскания предусмотрены у 23% сотрудников, как и случаев недостачи.

«Штрафы за несоответствующее обращение с клиентами получали 14% респондентов, а за несоблюдение дресс-кода - 13%. Использование ненормативной лексики фиксируется как нарушение у 8% сотрудников, а у 6% - несоблюдение гигиенических требований», — говорится в материале.

В общей сложности система штрафов применялась на рабочих местах для 42% жителей России. 49% респондентов хотя бы однажды сталкивались со штрафными санкциями. Подавляющее большинство опрошенных (57%) были оштрафованы на сумму до 1 тыс. рублей. 40% респондентов получили штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. В 23% случаев размер штрафа составил от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Ещё 23% опрошенных были оштрафованы на сумму свыше 5 тыс. рублей.

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