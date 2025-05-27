Стало известно, за что россиян чаще всего штрафуют на работе

Чаще всего россиян штрафуют за нарушения рабочего распорядка, такие как опоздания, прогулы, отклонения от графика, несоблюдение правил техники безопасности и некачественное выполнение трудовых функций (доля опрошенных оценивается в 57%). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

На второй строчке — ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей (40%). За нарушение техники безопасности взыскания предусмотрены у 23% сотрудников, как и случаев недостачи.

«Штрафы за несоответствующее обращение с клиентами получали 14% респондентов, а за несоблюдение дресс-кода - 13%. Использование ненормативной лексики фиксируется как нарушение у 8% сотрудников, а у 6% - несоблюдение гигиенических требований», — говорится в материале.

В общей сложности система штрафов применялась на рабочих местах для 42% жителей России. 49% респондентов хотя бы однажды сталкивались со штрафными санкциями. Подавляющее большинство опрошенных (57%) были оштрафованы на сумму до 1 тыс. рублей. 40% респондентов получили штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. В 23% случаев размер штрафа составил от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Ещё 23% опрошенных были оштрафованы на сумму свыше 5 тыс. рублей.