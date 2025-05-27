В Алтайском крае пошел снег

В Барнауле после по-летнему теплых дней город накрыл неожиданный снегопад. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

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Всего несколько дней назад жители столицы Алтайского края жаловались на жару, но уже утром во вторник улицы оказался припорошены мокрым снегом. Температура воздуха к 10:00 местного времени опустилась до +4°C.

Недавно в регионе объявили штормовое предупреждение: с 26 по 30 мая региональный гидрометцентр объявил высокий уровень пожароопасности, а с 27 по 29 мая — и заморозки до -3°C. Тем не менее, снег в прогнозах синоптиков не фигурировал.

Барнаульцы в соцсетях активно делятся фото и видео майского снегопада, с иронией называя происходящее «весенней шуткой природы». Для жителей Сибири погодные сюрпризы не редкость, но даже здесь такие перепады в конце мая вызывают удивление.

Этим же утром неожиданные снежные осадки выпали в Новосибирске. Столбики термометров опустились до -4. Местные жители начали играть в снежки и лепить мини-снеговиков.

24 мая в Ханты-Мансийске и центральных районах Камчатки выпал снег.