Стало известно о новых способах туристического мошенничества

С приближением летнего сезона в России резко выросло число случаев туристического мошенничества. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Антона Немкина, члена комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия».

По словам собеседника, злоумышленники активизировались в соцсетях, мессенджерах и на поддельных сайтах, предлагая «горящие туры» и «дешевый отдых» от имени известных туроператоров. Их цель — получить предоплату и исчезнуть, заявил Немкин.

Отмечается, что чаще всего мошенники предлагают путевки по заниженной цене в Турцию, на юг России или в страны СНГ, используя красивые сайты и фейковые отзывы. Они отправляют договор с банковскими реквизитами и требуют предоплату, после чего исчезают. Уязвимы семьи с детьми, пожилые люди и молодежь.

Еще одна схема, как указал парламентарий, — аренда жилья на курортах. Преступники создают объявления с реальными фотографиями сдающихся квартир, но получив предоплату, исчезают. Такие случаи часто происходят в Краснодарском крае и Крыму, говорится в материале.

Чтобы избежать обмана, рекомендуется приобретать туры только у проверенных агентов, проверять ИНН и юридическую информацию о компании, не вносить полную предоплату незнакомым фирмам, отметил собеседник. Также при аренде жилья лучше использовать проверенные платформы с функцией бронирования. Важно предупреждать родственников и знакомых о подобных схемах, сообщил Немкин.

Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали, что мошенники используют психологические уловки и подбирают синонимы к слову «безопасный», чтобы усыпить бдительность жертв. В частности, мошенники предлагают людям вместо безопасного счета переводить средства на секретный, резервный, специальный или транспортировочный счета.