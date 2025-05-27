Ограничения на полеты сняли в шести российских аэропортах

Ограничения на выпуск и прием лайнеров сняли в аэропортах Ярославля, Тамбова, Нижнего Новгорода, Калуги и Иваново. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Уточняется, что воздушные гавани работают с 7:00 27 мая по московскому времени в штатном режиме. Ограничения были введены для безопасности полетов судов гражданской авиации. Также ранее сняли ограничения в аэропорту Саратова.

Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что рост интенсивности атак ВСУ на российские аэропорты объясняется увеличением производственных мощностей украинской армии за счет западной помощи. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».