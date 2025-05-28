Стала известна судьба младенца, брошенного 18-летней россиянкой в аэропорту

Рожденная в турецком аэропорту девочка, чья мать россиянка Екатерина Бурнашкина отбывает 15-летний тюремный срок, пока остается в Анталье. Об этом сообщила адвокат Айшель Кюбра Полат в интервью.

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РИА Новости.

Бурнашкина приговорена турецким судом к 15 годам тюрьмы за покушение на убийство близкого родственника – она родила девочку в туалете аэропорта и оставила ее там. Бабушка ребенка Елена, которая была в аэропорту вместе с дочерью, оправдана по этому делу. Сообщалось, что она была не в курсе беременности Екатерины.

В настоящее время девочка, которую назвали Николь, находится в Доме малютки в Анталье, где, по словам адвоката, ее здоровье не вызывает опасений.

Елена вернулась в Россию. Адвокат считает, что, несмотря на то, что судьбу девочки решит не суд, а административные органы, Елена как оправданная сторона получит право на опеку над внучкой.

Генеральное консульство России в Анталье активно занимается вопросом возвращения Николь в Россию, оказывая поддержку девочке и ее матери.