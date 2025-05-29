Росавиация сообщила о временных ограничениях в работе аэропорта Внуково

В аэропорту Внуково сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Об этом заявили в Росавиации.

«В аэропорту Внуково сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения были введены для обеспечения безопасности полётов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трёх беспилотников, атаковавших Московский регион.

Обломки сбитого беспилотника упали в районе дома на проспекте Вернадского в Москве.