Росавиация сообщила о временных ограничениях в работе аэропорта Внуково

В аэропорту Внуково сняты временные ограничения на полёты
В аэропорту Внуково сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Об этом заявили в Росавиации.
«В аэропорту Внуково сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ограничения были введены для обеспечения безопасности полётов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трёх беспилотников, атаковавших Московский регион.
Обломки сбитого беспилотника упали в районе дома на проспекте Вернадского в Москве.