Агитпоезд Минобороны РФ прибыл в Хабаровск

Агитационный поезд министерства обороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге» прибыл в Хабаровск. Город стал 38 населенным пунктом, который посетил железнодорожный состав. В честь прибытия поезда прошел торжественный митинг, где 28 школьников вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Как рассказали в пресс-службе Восточного военного округа, на перроне железнодорожной станции Хабаровска генерал-майор Андрей Козлов и Сергей Кузнецов наградили представителей региональных организаций и добровольческих объединений края, которые помогают военнослужащим. Неравнодушным гражданам вручили медали Минобороны «За помощь и милосердие», «За Веру и служение Отечеству» и памятные подарки.

В завершении митинга состоялась торжественная церемония передачи Боевого Знамени 56-й гвардейской стрелковой Смоленской Краснознаменной дивизии 19-го гвардейского Сибирского Сталинградского стрелкового корпуса командованию Восточного военного округа.

После официальной части жителям и гостям Хабаровска предложили посетить тематические экспонаты поезда. В вагонах были представлены образцы техники времен Великой Отечественной войны, а также современное вооружение, включая бронеавтомобили Cougar, MaxxPro.

Масштабный проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.