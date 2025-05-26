Россиянам пообещали жару в начале лета

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в начале июня в России ожидается жара выше +30 °С.

В беседе с aif.ru эксперт отметил, что температура воздуха может превысить климатическую норму на 3 — 8 градусов.

По словам специалиста, наиболее жаркая погода прогнозируется в южных степных районах Европейской части России, Поволжье и Центральном федеральном округе.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН заявил, что за 30 лет зима в Москве потеплела на три градуса.