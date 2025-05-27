В России снизилась популярность табака и алкоголя

За пять лет доля курильщиков табака в России снизилась на 23%, потребление алкогольной продукции сократилось на 8%. Об этом сообщила 27 мая замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

«Мы достигли успеха в сокращении потребления табака — за пять лет на 23% сократилось курение табака. Я думаю, это впечатляющий результат. Сократилось потребление алкоголя, очень сложный показатель, но оно сократилось за пять лет на 8%», — приводит ее слова ТАСС.

Котова сообщила, что доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, составляет порядка 9,7%. По словам замминистра, этот показатель просел во время пандемии коронавируса, однако далее число таких граждан стало расти. Целью Минздрава России является увеличение до 13,6% доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Ранее «Парламентская газета» писала, что продажу алкоголя и табака через маркетплейсы не разрешат, хотя сами интернет-магазины обращаются с такими предложениями к законодателям.