Третий класс пожарной опасности объявлен в Подмосковье 27 мая

На большей части территории Московской области 27 мая установлен третий класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства региона.

«Завтра на большей части территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» – четвертый класс пожарной опасности», – говорится в сообщении.

В комитете попросили соблюдать правила противопожарной безопасности и напомнили, что за их нарушение в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее «Известия» сообщили, что пожароопасный сезон 2025 года в России начался почти на месяц раньше обычного.