В России создадут единые учебники по всем предметам

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в ближайшие три года для российских школ будут созданы единые учебники по всем предметам. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кравцова, сейчас ведется подготовка единых учебников по естественно-научным предметам - физике, химии и биологии. Работает над ними единый коллектив, цель которого - синхронизировать изучение предметов.

К 1 сентября 2025 года школы получат обновленный единый учебник по истории для пятых-девятых классов. В 2026-м будут готовы единые учебники по обществознанию и духовно-нравственной культуре.

Также Министерство просвещения решило подготовить учебники с углубленной программой по естественно-научным предметам совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ).

Ранее Кравцов сообщил, что с 2026 года обществознание будет изучаться с девятого класса. Он подчеркивал, что «оставшееся время» будет отведено на изучение истории.