В российских школах начнут изучать БПЛА по учебнику

В России школьному пособию по беспилотникам присвоили статус учебника. Об этом сообщили в компании «Геоскан».

Задача этого учебного материала — познакомить учащихся с дронами в рамках курса «Труд». В программе обучения рассматриваются различные аспекты: от устройства беспилотных летательных аппаратов и базовых навыков ручного управления до программирования автономных полетов и актуальных тенденций в сфере профессии. Всего предусмотрено 34 учебных часа.