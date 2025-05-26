"Клан рыжих": звезды с огоньком

Александр Котлеткин
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"Отчаянная домохозяйка" Марсии Кросс с рождения обладает не только яркой внешностью, но и густыми рыжими локонами
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"Отчаянная домохозяйка" Марсии Кросс с рождения обладает не только яркой внешностью, но и густыми рыжими локонами 
© legion-media.ru
Ходят слухи, что американская актриса и певица Алисия Уитт никогда в жизни не пыталась перекрасить свои рыжие волосы
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Ходят слухи, что американская актриса и певица Алисия Уитт никогда в жизни не пыталась перекрасить свои рыжие волосы 
© legion-media.ru
Звезда "Мира юрского периода" Брайс Даллас Ховард довольно часто преображается на экране, но в реальной жизни предпочитает свой натуральный цвет
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Звезда "Мира юрского периода" Брайс Даллас Ховард довольно часто преображается на экране, но в реальной жизни предпочитает свой натуральный цвет 
© Соцсети
"Одичалая" Игритт настолько поразила своей красотой Кита Харингтона на съемочной площадке "Игры престолов", что в миг завоевала холодное сердце Джона Сноу
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"Одичалая" Игритт настолько поразила своей красотой Кита Харингтона на съемочной площадке "Игры престолов", что в миг завоевала холодное сердце Джона Сноу 
© Соцсети

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"Рыженькая из "Тату" - именно так ласково называют Лену Катину поклонники группы
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"Рыженькая из "Тату" - именно так ласково называют Лену Катину поклонники группы 
© Соцсети
Нрав самой известной звездной скандалистки Линдси Лохан под стать ее цвету волос
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Нрав самой известной звездной скандалистки Линдси Лохан под стать ее цвету волос 
© Соцсети
Звезда триллера «Ганнибал» Джулианна Мур перкрасна в любом образе, но именно рыжий придает ей притягательную строгость
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Звезда триллера «Ганнибал» Джулианна Мур перкрасна в любом образе, но именно рыжий придает ей притягательную строгость 
© legion-media.ru
Одна из самых знаменитых и высокооплачиваемых актрис Голливуда Николь Кидман от природы обладает роскошными рыжими локонами
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Одна из самых знаменитых и высокооплачиваемых актрис Голливуда Николь Кидман от природы обладает роскошными рыжими локонами 
© Соцсети
Самая известная шпионка России Анна Чапман прославилась на весь мир в образе рыжеволосой красотки. СМИ пришлось провести серьезное расследование, чтобы выяснить, что настоящий ее цвет волос темно-каштановый или брюнет, хотя может быть это тоже была секретная операция? В любом случае Анна - настоящая икона среди рыжих красавиц
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Самая известная шпионка России Анна Чапман прославилась на весь мир в образе рыжеволосой красотки. СМИ пришлось провести серьезное расследование, чтобы выяснить, что настоящий ее цвет волос темно-каштановый или брюнет, хотя может быть это тоже была секретная операция? В любом случае Анна - настоящая икона среди рыжих красавиц 
© Соцсети

26 мая во всём мире отмечается День рыжих. Этот праздник посвящён людям с огненным цветом волос, которых не так уж и много на нашей планете — всего 2–3% населения. Рыжие волосы появились у человека благодаря генетической мутации. Ген MC1R заставляет клетки кожи и волос вырабатывать один определённый тип меланина. Самое большое число рыжих людей проживает в Ирландии. По подсчетам ученых, более 650 тысяч человек в этой стране имеют рыжие волосы.

В честь праздника, самые известные представительницы "клана рыжих" — в галерее "Рамблера".

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