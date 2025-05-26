"Клан рыжих": звезды с огоньком

26 мая во всём мире отмечается День рыжих. Этот праздник посвящён людям с огненным цветом волос, которых не так уж и много на нашей планете — всего 2–3% населения. Рыжие волосы появились у человека благодаря генетической мутации. Ген MC1R заставляет клетки кожи и волос вырабатывать один определённый тип меланина. Самое большое число рыжих людей проживает в Ирландии. По подсчетам ученых, более 650 тысяч человек в этой стране имеют рыжие волосы.

В честь праздника, самые известные представительницы "клана рыжих" — в галерее "Рамблера".