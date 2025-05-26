90-летняя Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла в свет. Об этом стало известно из соцсетей.

© Passion.ru

Актриса Алиса Фрейндлих не частый гость на светских вечерах, однако накануне Дня Победы артистка сделала исключение и посетила концерт оперной певицы Хиблы Герзмава. Уже после окончания выступления, Фрейндлих встретилась со знаменитостью и поблагодарила ее за концерт.

«Вы умница, вы преодолели своим темпераментом исключительно мужские песни. Я сейчас прослезилась. Мне было восемь лет, я была в госпитале и пела солдатикам: „Эх, дороги, пыль да туман“. Пела и плакала», — вспомнила она.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Под видео, которое разместила Герзмава в блоге, оперная певица высказала свое уважение актрисе. К ней присоединились и другие пользователи.

«Легендарная, любимая, потрясающая! Для меня, как для артиста, нет большей награды, чем знать, что музыка трогает сердца тех, кто сам является воплощением искусства!» — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Ольга Зарубина несколько лет не видела дочь от Александра Малинина.