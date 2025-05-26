Ограничения на работу сняты в аэропортах Домодедово, Жуковский и Калуга

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Домодедово, Жуковский и Калуга (Грабцево). Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

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Аэропорт Калуги не принимал на посадку и не отправлял рейсы с 06:57 по московскому времени. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

При этом временные ограничения на работу столичных воздушных гаваней Домодедово и Жуковский вводились с 12:08. Домодедово в это время принимал рейсы, но Жуковский не отправлял и не принимал самолеты.