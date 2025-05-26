В Курской области хотят ввести режим ЧС

В Курской области рассмотрят вопрос введения режима ЧС регионального характера в связи с ущербом в 250 млн рублей у сельхозпроизводителей после заморозков, проинформировал врио замгубернатора региона Геннадий Бабаскин.

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Материальный ущерб агрохозяйств «на пересев и на проведение уходных работ в садах», по его данным, составил 250 миллионов рублей. В связи с этим представлены необходимые документы для рассмотрения на заседании комиссии КЧС и ОПБ вопроса о введении режима ЧС регионального характера.

Бабаскин в ходе заседания регионального правительства уточнил, что вопрос планируют рассмотреть 30 мая.