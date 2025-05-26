Движение поездов в Белгородской области удалось восстановить после взрыва

В Белгородской области возобновлено движение поездов после инцидента с взрывом на участке железной дороги в Новооскольском округе.

© Московский Комсомолец

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о происшествии на железной дороге, произошедшем вечером 25 мая 2025 года. В результате наезда подвижного состава на взрывное устройство, заложенное под рельсами, произошла детонация. Как подчеркнули власти, состав остался на путях, а жертв и пострадавших удалось избежать.

Инцидент привел к повреждению контактной сети, из-за чего движение поездов было приостановлено на 2,5 часа. Для устранения последствий оперативный штаб, включающий специалистов Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), провел восстановительные работы. В пресс-службе перевозчика подтвердили, что движение полностью возобновлено в соответствии с расписанием.

Гладков отметил слаженные действия аварийных служб, позволившие сократить время простоя и предотвратить масштабные проблемы с транспортным сообщением.