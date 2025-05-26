Россиян ждут четырехдневные выходные в июне

В июне россиян ждут четырехдневные выходные. Это связано с переносом праздничного дня с 8 марта на 13 июня, объяснил глава комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов.

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Депутат уточнил, что россияне смогут отдохнуть с 12 по 15 июня.

Перенос утвержден правительством РФ еще в прошлом году, так как в Международный женский день произошло совпадение нерабочего праздничного и выходного дня, передает РИА Новости.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сделать выходными все рабочие дни между майскими праздниками. По его словам, закрепление в производственном календаре непрерывных праздничных дней с 1 по 9 мая позволит людям лучше подготовиться к дачному сезону и провести необходимые работы на своих участках.

С 27 октября по 1 ноября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, после которой последуют три выходных дня в честь празднования Дня народного единства.

По Трудовому кодексу РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере. Однако сотрудник, работавший в выходной или нерабочий праздничный день, может выбрать любой другой день для отдыха.